Cocaina in casa: fratello e sorella arrestati per spaccio

Indagando sulla coppia di giovani pusher, i carabinieri hanno potuto conoscere una fitta rete di clienti e sgominare altre cellule di spaccio. Si è conclusa con l'arresto di un fratello (34 anni) e una sorella (21 anni) marocchini, e della compagna dell'uomo (una donna rumena di 47 anni), l'indagine dei carabinieri di Verolanuova condotta in diversi Comuni della Bassa.

Bagnolo Mella, Ghedi, Leno e Orzinuovi: questi i paesi nei quali si ramificava la rete dello spaccio di droga e anfetamine. A finire in carcere, oltre ai tre principali spacciatori, anche un bresciano 32enne di Bagnolo Mella, un marocchino 37enne residente a Ghedi e un bresciano 18enne di Orzinuovi (del quale abbiamo riferito venerdì).

Durante l'arresto, nell'auto della 47enne sono state rinvenute alcune dosi di cocaina; altri 150 grammi di "polvere" sono stati trovati nell'abitazione dei fratelli a Bagnolo Mella, assieme a tutti gli strumenti per il taglio e il confezionamento della droga e ben 20mila euro in contanti. La coppia, il fratello e la compagna, è finita in carcere, la sorella è agli arresti domiciliari.