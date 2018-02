Festino alcolico negli spogliatoi del palazzetto: vomito e escrementi ovunque

Si sono introdotti di notte nel palazzetto dello sport, poi hanno festeggiato indisturbati. Non hanno fatto nulla per cancellare le tracce della serata di eccessi: dietro di sé avrebbero lasciato chiazze di vomito e pure degli escrementi.

A trovare, e a ripulire, i resti di una serata trascorsa all'insegna dell'alcol sono stati i custodi della struttura comunale, la mattina successiva. Ad agire sarebbe stato un gruppo di ragazzini del posto. Per i carabinieri, che indagano sull'accaduto, identificarli non sarà semplice: l'impianto di videosorveglianza della struttura sarebbe guasto e non ha ripreso nulla.

L'episodio nella notte tra venerdì e sabato a Bagnolo Mella. I baby vandali non avrebbero fatto troppa fatica a entrare nella struttura: gli sarebbe bastato forzare, con l'ausilio di un cacciavite, una porta antipanico che si affaccia sulla scuola elementare del paese.

Una volta dentro, si sono accomodati negli spogliatoi, mettendoli completamente a soqquadro. Dopo aver consumato superalcolici, le cui bottiglie vuote sono state lasciate a terra, qualcuno si è sentito male e ha riempito il pavimento di vomito. Non solo: nei bagni sarebbero stati trovati diversi escrementi.

Tra un bicchiere e un conato di vomito se la sarebbero presa con alcuni armadietti, che avrebbero distrutto. Dopo aver riposato sui lettini degli spogliatoi, se ne sarebbero andati alle prime luci dell'alba, evitando così di essere sorpresi dai custodi.