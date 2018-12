Ubriaco fradicio al volante, viene fermato mentre va a prendere il figlio a scuola

Ubriaco alla guida, in pieno giorno, non ha rispettato la zona a traffico limitato ed è arrivato in auto fino alle scuole medie, per prendere il figlio e portarlo a casa. È successo venerdì, attorno alle 13, a Bagnolo Mella. Protagonista un 50enne del paese. L'uomo è stato fermato dalla polizia locale, proprio per non aver rispettato il divieto: il suo atteggiamento poco collaborativo ha però immediatamente insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire i controlli.

L'uomo, in un primo momento, si sarebbe infatti rifiutato di fornire le generalità e poi di sottoporsi all'etilometro. Solo successivamente si sarebbe convinto ad effettuare l'alcol test, dal quale è emerso che non solo non aveva rispettato il divieto di transitare in auto nella zona delle scuole medie durante l'uscita degli alunni, ma era ubriaco fradicio. Il test ha infatti rivelato che il tasso alcolemico del 50enne era tre volte superiore al limite fissato dalla legge. Inevitabili le conseguenze: patente ritirata e denuncia a piede libero per guida in stato d'ebbrezza.