Bimbo di tre anni muore poco dopo essere stato dimesso dall'ospedale

Una tragedia immensa ha colpito una famiglia di origini napoletane residente da anni nella nostra provincia, a Bagnolo Mella. Il fatto è accaduto proprio a Napoli, dove papà, mamma e i due figli erano tornati per trascorrere le vacanze natalizie. Giovedì sera il piccolo Christian, di soli tre anni, ha accusato dolori dolori addominali e infiammazione delle vie aeree. Portato al pronto soccorso dell'ospedale Santobono Pausilipon, è stato visitato, sottoposto a tac ed infine dimesso con la prescrizione di una nuova visita dopo 24 ore. 24 ore dopo però il piccolo era già deceduto.

Portato d'urgenza di nuovo al pronto soccorso, Christian vi è giunto quando già era in arresto cardiaco. Dopo un disperato tentativo di rianimazione, alle 7.43 il piccolo è morto. Disperati il papà Ferdinando e la mamma Carmela, al pari della sorellina Martina.

La Direzione Aziendale dell'Ospedale Santobono-Pausilipon, ha affidato ad una nota chiarimenti sulla vicenda: "Il piccolo paziente era giunto ieri in serata al Pronto Soccorso, classificato come codice verde; i sanitari avevano riscontrato segni di infiammazione delle vie aeree, dolori addominali e diarrea, mentre i genitori avevano riferito che il bambino aveva presentato temperatura febbrile, non riscontrata al momento dell'osservazione. Dopo la visita, integrata da un esame ecografico, il quadro clinico è stato ritenuto, in conformitaà alle linee guida ordinariamente seguite, non abbisognevole di ricovero e il piccolo è stato reinviato al domicilio, con prescrizione di farmaci e richiesta di controllo presso il curante dopo 24 ore. Stamattina, alle ore 7.00 il bambino è giunto al pronto soccorso in arresto cardiaco. Nonostante le procedure rianimatorie è morto alle 7.43".