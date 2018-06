Esce di casa per andare al lavoro e viene preso a bastonate

La lite, le botte, poi la richiesta d'aiuto. "Sono stato preso a bastonate" avrebbe raccontato la vittima del pestaggio agli operatori del 112, e sul posto si sono precipitati i carabinieri e le ambulanze.



Al loro arrivo militari e sanitari hanno trovato un 56enne italiano che lamentava forti dolori a una gamba: l'uomo, con alle spalle precedenti per droga, è stato trasportato in ospedale al Civile di Brescia per essere sottoposto alle cure del caso. Per lui traumi agli arti inferiori, ma pare nulla di grave: la prognosi non supera i 10 giorni. Degli aggressori (sembra fossero in due) non c'era più traccia.

Un episodio ancora tutto da chiarire, quello avvenuto poco prima delle 8 di venerdì mattina a Bagnolo Mella. Teatro della presunta lite sfociata nella violenza la quarta traversa del villaggio Stellina.



I carabinieri, con l'aiuto delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, stanno verificando il racconto della vittima che ha riferito di essere stato raggiunto da due conoscenti, a pochi metri dalla sua abitazione. Dopo un'accesa discussione, uno dei due avrebbe estratto un bastone, colpendolo alle gambe. Ancora da chiarire i motivi della lite poi sfociata nella violenza.