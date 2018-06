Tragedia in azienda: imprenditore trovato morto dal padre

Stroncato da un malore improvviso, mentre era al lavoro nell'azienda di famiglia di domenica mattina. È morto così Ivan Cerretti, imprenditore 36enne di Bagnolo Mella. A trovare il corpo senza vita è stato il padre del giovane uomo, socio della Cerretti General Carpentery, ditta che opera nel settore della carpenteria industriale.

Immediato l'allarme, sul posto si sono precipitate le ambulanze e l'elisoccorso, ma per l'imprenditore non c'era ormai più nulla fare: il suo cuore aveva già smesso di battere e non è più ripartito. All'origine del decesso un malore, probabilmente un attaco cardiaco.

L'improvvisa scomparsa del 36enne ha gettato nello sconforto un'intera famiglia e le tante persone che lo conoscevano e lo apprezzavano per le sue capacità professionali. Padre di due figli piccoli, Francesco e Valentina, lascia la moglie Juan, i genitori Ivana e Luigi e la sorella Lory.