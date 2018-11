Si rompe una trave, edificio a rischio: evacuate cinque famiglie

La trave attraversa una mansarda, attualmente disabitata. Attorno a mezzogiorno, improvvisamente, si è aperta una lunga crepa, che ha provocato il disassamento della trave stessa e la deformazione del tetto. Da quel momento ben cinque famiglie e il personale di uno studio odontotecnico sono fuori dal palazzo. Succede a Bagnolo Mella, in via Solferino.

L'allarme è scattato grazie ad una donna che ha notato la deformazione nel tetto. Sul posto sono giunti nel giro di pochi minuti i Vigili del fuoco, la Polizia locale e tecnici del Comune, che hanno deciso per l'evacuazione immediata. Per di più, il sindaco Cristina Almici ha firmato un'ordinanza per chiudere anche il tratto di strada dove è situata la palazzina, per evitare rischi per la popolazione e consentire le operazioni di sicurezza dei Vigili del fuoco.

Dopo aver recuperato alcune cose nelle proprie abitazioni, le persone che vi risiedono hanno cercato una sistemazione di fortuna da amici o parenti. Da questa mattina si cercherà di mettere in sicurezza lo stabile, al momento non si sa quanto tempo ci vorrà. Una delle prime ipotesi sulla causa del danneggiamento della trave è quella della pioggia che, entrata dal tetto compromesso, potrebbe aver diminuito la resistenza del legno fino a farlo rompere.