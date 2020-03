Coronavirus: clienti mangiano e bevono al tavolo, chiusa una pizzeria

Non è la prima volta, e purtroppo non sarà nemmeno l’ultima, che i carabinieri si trovano di fronte scene che non si dovrebbero affatto vedere in piena epidemia. Un altro locale che avrebbe dovuto essere vuoto era in realtà frequentato da alcuni clienti: come se nulla fosse, in barba ad ogni divieto erano usciti di casa per andare in pizzeria.

Quando i carabinieri della compagnia di Verolanuova sono entrati nella pizzeria d’asporto hanno scovato due clienti seduti ad un tavolo: stavano mangiando e bevendo. Per i due avventori sono scattate le relative denunce previste dall’articolo 650 del codice penale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per il titolare dell’attività, un uomo di origine egiziana, oltre alla denuncia è scattata la chiusura totale della pizzeria, che si trova a Bagnolo Mella.