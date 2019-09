Terribile boato nella notte: hanno fatto saltare il bancomat con una bomba

Preparati, rapidi e precisi: è sicuramente composto da rapinatori specializzati il commando che, nella notte tra domenica e lunedì, ha fatto saltare in aria lo sportello Atm delle Poste di Bagnolo Mella. I banditi sono entrati in azione poco dopo l'una e trenta: sono arrivati in via Roma a bordo di una macchina grigia, due sono scesi, uno è rimasto al volante per controllare che non arrivasse nessuno.

Volti travisati da sciarpe e passamontagna, mani coperte dai guanti, hanno agito a favore delle telecamere: in pochi secondi hanno piazzato la precisissima carica esplosiva all'interno sportello. Una 'bomba' che non ha fatto troppi danni: la quantità di esplosivo al suo interno era quella sufficiente a far saltare la serratura della cassaforte blindata dove sono contenuti i soldi. Lo sportello non è infatti stato divelto e scaraventato a metri di distanza come accade solitamente in questi casi.

Prelevati i contanti, i due banditi sono risaliti in auto dileguandosi prima dell'arrivo dei carabinieri di Verolanuova, che indagano sull'episodio. Il bottino è ancora in fase di quantificazione, ma supererebbe i 20mila euro. Non si esclude che la banda in azione a Bagnolo sia la stessa che nelle ultime settimane ha già colpito nel Bresciano, e anche fuori provincia.