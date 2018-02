Una spacciatrice davvero ‘hot’: nel reggiseno 13 grammi di cocaina

Droga nel reggiseno, arrestato bergamasca di 47 anni: addosso nascondeva 13 grammi di cocaina, recuperati grazie all’intervento del personale femminile dei carabinieri della stazione di Leno e Bagnolo Mella. Proprio a Bagnolo, lungo la Ss45bis, la donna è stata fermata dai militari durante un controllo di routine.

Era a bordo di una Volkwsagen Golf guidata da un bresciano, poi risultato estraneo alla vicenda. Sul sedile posteriore erano appoggiati un berretto e una pistola giocattolo, di proprietà del nipote dell’uomo: i due sono stati fatti scendere dall’auto per procedere a perquisizione personale.

La donna è stata arrestata in flagranza di reato, accusata di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacente. Classe 1971 e attualmente disoccupata, era già nota alle forze dell’ordine per reati specifici. L’arresto è stato convalidato giovedì mattina dal giudice per le indagini preliminari, che ha disposto l’obbligo di firma in attesa del processo.