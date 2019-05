Baby gang in centro: 16enne colpito con un pugno al volto

Avvicinato da un gruppetto di ragazzi, è stato colpito in pieno volto da un pugno perché si rifiutava di consegnare loro il denaro. È successo nella notte, in pieno centro cittadino, in piazza Loggia.

L'aggressione è avvenuta attorno alle due, quando ormai i locali erano chiusi e le persone in centro poche. Ad avvicinare un sedicenne, che stava passando la serata in compagnia di alcuni amici, sono stati alcuni ragazzi più o meno della sua stessa età. Vista la resistenza del ragazzo a consegnare loro il denaro che aveva in tasca, questi lo hanno colpito con un pugno al volto.

Tramortito, ma non sconfitto, il 16enne è riuscito a fuggire e a chiamare i soccorsi. Raggiunto dai carabinieri, il ragazzo ha raccontato la dinamica dei fatti. Accertamenti sono in corso per cercare di dare un nome agli aggressori.