Shock al parco pubblico: trovato il cadavere di un ragazzo

Drammatica scoperta verso le 8 di venerdì al parco comunale di Azzano Mella, per un uomo intento a svolgere alcuni lavori nell'area verde di via Niga. Mentre camminava sul prato, ha notato il cadavere di un uomo e subito ha lanciato l'allarme.

Sul posto sono sopraggiunte in pochi minuti due ambulanze, i carabinieri e i vigili del fuoco. Purtroppo però i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

A perdere la vita, stando ai primi riscontri, un giovane di 32 anni. Sul corpo non sarebbero però stati trovati segni di violenza e si pensa a un gesto estremo. I carabinieri sono all'opera per stabilire le cause del decesso.