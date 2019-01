Beve da solo una bottiglia e mezza di vodka, ragazzino in coma etilico

Notte di San Silvestro da dimenticare per un 15enne romeno di Azzano Mella, che, a causa del troppo alcol ingurgitato, non è riuscito nemmeno a vedere i fuochi d'artificio. In ospedale, a Manerbio, ci è infatti arrivato verso le 21 ed era già in coma etilico: nel sangue 4 grammi di alcol per litro di sangue (il limite per la guida in stato di ebbrezza è di 0,5).

Stando a quanto ricostruito, il 15enne si trovava a casa di alcuni connazionali per festeggiare l'arrivo del 2019, ma la serata è subito degenerata a causa dei superalcolici. Pare infatti che, per una folle sfida, il giovane abbia bevuto da solo una bottiglia e mezza di vodka. Dopo i primi malori, gli amici hanno dato l'allarme e il ragazzo è stato soccorso da un'ambulanza dei volontari di Dello. In ospedale è stato ricoverato in medicina e sottoposto a una terapia intensiva a base di flebo.