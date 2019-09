Nuvolera: nuovo autovelox sulla Statale 45bis

Non è ancora entrato in funzione, ma sta già facendo parecchio discutere il nuovo autovelox sulla Statale 45bis. Il dispositivo è stato installato nella giornata di mercoledì e non è sfuggito ai tanti automobilisti che percorrono la trafficata strada che collega la città al Lago di Garda.

Dove si trova

Il misuratore di velocità è in territorio di Nuvolera, sulla carreggiata in direzione di Brescia, tra il distributore Erg e il cavalcavia Colombera. Per ora non registrerà nulla: “È in fase di installazione: vanno ancora effettuati tutti i test e predisposta la segnaletica; ci vorrà del tempo prima che entri in funzione”, assicura il commissario capo Stefano Canuto, comandante della Polizia Locale di Mazzano.

Sui social è già divampata la polemica: nessuno avrebbe avvisato i cittadini dell’arrivo dell'autovelox e si attende una nota ufficiale da parte del primo cittadino di Nuvolera. Una cosa è certa: sanzionerà gli automobilisti che supereranno il limite di velocità, che - in quel tratto - è di 90 chilometri orari.