Multe per eccesso di velocità, a Brescia è in arrivo un nuovo autovelox

BRESCIA. Attenzione a tutti gli automobilisti indisciplinati: in città è in arrivo un nuovo autovelox. La nuova postazione fissa sarà installata in via Montelungo, dove le infrazioni per eccesso di velocità sono all'ordine del giorno e - proprio per questo motivo - il Comune ha deciso di correre ai ripari.

Nello stesso tratto, dal 2016 è già attivo un occhio elettronico per controllare chi viaggia in direzione Val Trompia. Con la nuova postazione, che costerà circa 105 mila euro, il monitoraggio sarà nord-sud e coinvolgerà anche i veicoli che viaggiano verso la città.

Ancora non si conosce la data dell'entrata in funzione, ma, entro pochi giorni, inizieranno i lavori di Brescia Mobilità. Il nuovo autovelox è tecnicamente chiamato "Pasvc", Project Automation Speed Video Control, capace di controllare la velocità senza radar o laser, ma solo attraverso l'analisi video.