Il nuovo autovelox fa strage di multe: 10.800 in un solo mese d'attività

Più di diecimila multe in un solo mese, quasi 350 al giorno: sono questi i numeri shock – riportati da TeleBoario – dei primi 30 giorni di attivazione, dal 24 giugno al 24 luglio, dell'autovelox all'imbocco della galleria Trentapassi, sulla Strada Provinciale 510 tra Marone e Pisogne. L'impianto di rilevamento della velocità (e delle mancate assicurazioni) fa parte del lungo elenco di autovelox operativi in tutta la provincia.

Numeri da record, dicevamo: sono 10.841 le multe nel primo mese di attività, per tutti quelli che hanno superato il limite di velocità dei 70 chilometri orari. E' bene ricordare che l'autovelox, posizionato all'ingresso da sud, in realtà è bidirezionale: quindi prende sia chi entra, che chi esce.

Le multe

Sono 9.323 i veicoli che hanno superato il limite di velocità dai 71 fino agli 80 orari: sono invece 11.192 quelli beccati a transitare fino a 110 all'ora, addirittura più di 200 quelli fino a 130. Nell'elenco non manca nemmeno un automobilista beccato dall'autovelox a 140 orari.

Le multe notificate variano dai 29 euro (potremmo definirla la tariffa base) fino ai 1.088 euro per chi è transitato a velocità folli: in tutto dovranno essere decurtati quasi 500 punti della patente. Il 95% dei multati è di nazionalità italiana: alle multe per eccesso di velocità si aggiungono 108 accertamenti (in corso) per mancanza di assicurazione.