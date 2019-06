Il cancello resta aperto, grossi cani scappano in autostrada: paura tra gli automobilisti

Vagavano impauriti lungo l'autostrada, dopo essere fuggiti dal giardino di un'abitazione. Due cani (un pastore tedesco e un dogo argentino), sono stati 'avvistati' lungo l'autostrada A4, nella zona di Passirano. Gli automobilisti di passaggio hanno rischiato di investirli e hanno immediatamente allertato la Polizia Stradale.

L'allarme è scattato domenica mattina, attorno alle 8: per fortuna sul posto è arrivata in pochi minuti una pattuglia della Polstrada di Seriate che era già in zona. Una storia a lieto fine, e menomale: gli agenti sono riusciti ad avvicinare i due cani prima che finissero sotto una delle tante auto che sfrecciavano lungo la trafficata autostrada.

I due cani sono stati immediatamente restituiti alla proprietaria, una donna di Passirano, che aveva già avviato le ricerche. Approfittando del cancello aperto, i due animali erano scappati, finendo però lungo l'A4, che scorre a poca distanza, correndo il rischio di causare incidenti e di essere travolti. Il tempestivo interno degli agenti ha evitato il peggio e la donna ha potuto riabbracciare i suoi cani.