Traffico paralizzato in centro a Brescia, a causa di un autobus bloccato in mezzo all’incrocio tra viale Venezia e via Turati, di fronte a piazzale Arnaldo.



Il bus si è fermato poco dopo le 14 a seguito di un incidente e sta causando non pochi disagi al traffico, gestito dagli agenti della Locale in attesa che arrivino i mezzi per la rimozione.