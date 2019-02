Ruba la Fiat 500 sotto gli occhi del proprietario: ladro inseguito e arrestato

Un 30enne cremonese è stato arresto a Orzinuovi in flagranza di reato, dopo aver rubato una Fiat 500L ad Alfianello. Il ladro si è intrufolato nell'auto sotto gli occhi del proprietario, che l'ha poi visto allontanarsi a tutto gas.

Subito è scattato l'allarme ai carabinieri, i quali - grazie a un sistema di rilevamento satellitare presente in macchina - hanno rintracciato facilmente il malvivente.

Alla vista della "gazzella", il ladro ha cercato una fuga disperata, ma l'inseguimento è durato solamente un centinaio di metri; il tempo necessario a fargli capire che non c'era più nulla da fare, se non desistere senza opporre resistenza. Una volta sceso dall'abitacolo, per lui sono scattate le manette ai polsi.