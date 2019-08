Prende a bastonate il nuovo fidanzato della sua ex, poi gli brucia l'auto

Una notte di follia e di fiamme: per vendicarsi delle ex fidanzate, e degli attuali compagni delle donne, hanno dato fuoco a ben tre auto. Nei guai è finito un 34enne disoccupato di Cazzago San Martino che, insieme ad un amico di casa a Lodi, la notte dello scorso 27 giugno ha appiccato l'incendio che ha distrutto 2 auto nel Cremonese e una nei dintorni di Iseo.

Nel mirino della coppia sono finite una Ford Focus, appartenente all'attuale compagno della ex fidanzata del 34enne bresciano, la Fiat Panda di un 36enne che aveva avuto una relazione con l'amico lodigiano e una Fiat Croma di un operaio cremonese. A bordo della sua Mercedes il 34enne ha girato la provincia di Brescia e quella di Cremona per mettere a segno il piano di vendetta.

Gli incendi

Primo obiettivo la Panda della ex dell'amico. Verso le 2 di notte, come accertato dai Carabinieri di Iseo, R.G. (queste le iniziali del 34enne bresciano) in compagnia di Z.M - 36enne nato a Cremona e residente a Lodi - dopo aver raggiunto il paese in cui risiedeva la donna, hanno incendiato la sua Fiat Panda, per ritorsione alla denuncia - per atti persecutori- sporta qualche giorno prima dalla donna.

I due si sono poi spostati nel Cremonese: tra le 3.30 e le 4.30 hanno bruciato altre due macchine. Una Fiat Croma parcheggiata all’interno del cortile della villetta abitata da un 28enne operaio, a Castelverde, e la Ford Focus di proprietà di un 30enne di Corte dei Cortesi con Cignone, che ha una relazione con la ex di R.G. Proprio la denuncia di quest'ultimo, insieme alle immagini delle videocamere di sorveglianza, hanno fatto convergere le indagini dei militari sul 34enne bresciano e sull'amico.

Dai primi esami è risultato chiaro che i due incendi erano correlati: dopo avere acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso, presenti nella zona, i militari hanno accertato che in quella stessa notte veniva ripreso il passaggio di una Mercedes con un parafango di colore diverso dal resto del veicolo che si dirigeva verso la via del primo rogo. Altri scatti ricavati da altri sistemi di videosorveglianza hanno consentito ai carabinieri di ricostruire quanto avvenuto.

Le botte e le minacce

Il giorno seguente ai roghi, il proprietario della Ford Focus ha raccontato che nel dicembre del 2017 era stato aggredito in casa dall'ex della sua attuale fidanzata che, dopo aver sfondato la porta di casa, lo aveva picchiato con un bastone. Per timore di ritorsioni, il 30enne non aveva sporto denuncia. Non solo l'uomo ha riferito di aver continuato a subire minacce, anche di morte, da R.G.

La mattina successiva gli incendi Z.M. e R.G. erano pure rimasti coinvolti in una rissa, avvenuta a Rovato. Durante i controlli è stato accertato che i due viaggiavano su una Mercedes con il parafango lato passeggero di colore diverso dal resto del veicolo e che all’interno del baule c'era una tanica di plastica contenente residui di un liquido infiammabile.