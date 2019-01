Tragedia in ospedale: neonato muore due giorni dopo il parto

È morto in piena notte, due giorni dopo essere venuto al mondo in ospedale: il suo cuoricino avrebbe improvvisamente smesso di battere, e i medici non avrebbero potuto fa nulla per farlo ripartire. Il dramma si è consumato lo scorso mercoledì nel nosocomio mantovano di Asola, molto frequentato dai residenti della Bassa.

Un decesso sul quale dovranno far luce gli esami effettuati sulla salma del neonato e le indagini avviate dalla procura. Era venuto al mondo due giorni prima del decesso, con un parto naturale, pare senza particolari complicanze, avvenuto all'ottavo mese di gravidanza. Per questa ragione il piccolo era subito stato messo in un'incubatrice.

Una tragedia davvero immensa e al momento inspiegabile. L'autopsia effettuata nelle scorse ore sul corpicino del neonato non avrebbe evidenziato cause macroscopiche e c'è attesa per l'esito degli esami tossicologici.