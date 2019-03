Un calcio al gatto sullo zerbino, interviene il padrone e li manda all'ospedale

La sua ira si è scatenata contro i vicini di casa, non appena si è accorto che il suo gatto era rimasto ferito: colpito da un calcio sul muso, aveva perso addirittura un dente. Un affronto che non poteva accettare: e così un giorno, approfittando di una discussione sul tema, ha aggredito prima il marito e poi la moglie, mandandoli entrambi in ospedale.

E' questo il principale capo d'accusa, lesioni, mosso nei confronti di un 67enne di Asola, nell'Alto Mantovano, residente in un condominio di Via Carso: poco più di due anni fa avrebbe aggredito e picchiato i vicini, dopo che questi avevano fatto male al suo gatto.

La vicenda

I due coniugi hanno sporto denuncia, e la vicenda è finita in tribunale: martedì la prima udienza, la prossima sarà a maggio. A quanto pare il gatto, che si chiama Garfield, aveva il brutto vizio di andare a dormire sul morbido zerbino dei vicini. Una situazione che a moglie e marito non andava per niente bene.

Fino a che, un giorno, l'uomo ha colpito il gatto con un calcio, per farlo andare via. Volontariamente o meno, sta di fatto che gli fa saltare un dente. Lo scorrere degli avvenimenti successivi non è chiarissimo.

L'aggressione

Il 67enne e la moglie del vicino di casa si sarebbero incrociati mentre lei stava pulendo in garage. La discussione si anima quando avrebbero cominciato a parlare di animali, tra cui anche il gatto. Toni accesi, e per difendere la moglie interviene anche il marito. Attimi concitati, fino all'aggressione: il 67enne avrebbe spintonato e colpito a terra il rivale, e poi colpito anche la donna. Sono stati entrambi ricoverati in pronto soccorso, con più di 20 giorni di prognosi.