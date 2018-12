Tragedia in azienda, morto operaio: la vittima era il padre di due ragazzi

E' il 52enne marocchino Larbi El Harrak la vittima del tragico infortunio sul lavoro alla ASO Siderurgica di Ospitaletto, avvenuto verso le 9.45 di martedì mattina. L'operaio era di casa a Trenzano e padre di due figli di 18 e 20 anni.

Per cause ancora in corso d'accertamento, il 52enne è spirato in azienda dopo essere stato colpito dalla benna di una ruspa. Sono in corso le indagini dei carabinieri e dei tecnici dell'Ats di Brescia per far luce su quanto accaduto.