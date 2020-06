Sul Garda asfaltature estive in pieno giorno: perché?

Semafori, senso unico alternato, e - ovviamente - lunghe code. Sono giorni di passione sul Garda, lungo la strada litoranea Gardesana occidentale, in particolar modo tra Gargnano e Toscolano Maderno. Il motivo? La decisione, del tutto incomprensibile, di asfaltare la strada in pieno giorno e non di notte.

Nulla di nuovo, purtroppo, ma se possibile i disagi quest'anno danno ancor più fastidio. Dopo tre mesi di lockdown durante i quali il traffico era quasi del tutto assente, Anas ha deciso di aprire i soliti cantieri tra tarda primavera ed inizio dell'estate. Se, lungo alcuni tratti, i lavori sono stati effettuati di notte, tra le 21 e le 5 del mattino, negli ultimi giorni sono stati privilegiati gli orari diurni, tra le 7 le 18. Il risultato è facilmente immaginabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da Limone, dove sono partiti il 18 maggio, i cantieri si stanno lentamente spostando verso Salò. Nel frattempo, sempre Anas ha comunicato che da giovedì 11 giugno (per un mese intero) partiranno anche i lavori tra Limone e Campione, per il ripristino della copertura della galleria di Tremosine danneggiata da una frana a novembre 2019. Il traffico durante il giorno sarà ancora a senso unico alternato, nella notte verrà dirottato nella viabilità interna di Tremosine. Anche qui, tempismo perfetto.