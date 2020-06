Accoltella il compagno dopo una lite: condannata per tentato omicidio

E' stata condannata in primo grado a 4 anni di carcere, per tentato omicidio, la donna di 69 anni di Artogne che nell'aprile di un anno fa aveva accoltellato, in casa, l'uomo con cui conviveva, un 58enne con problemi di vista tra l'altro figlio dell'ex compagno della signora. Lo scrive Bresciaoggi, che riporta l'esito del processo in cui è stata assolta dall'accusa di maltrattamenti, ma appunto condannata per tentato omicidio.

I due sarebbero venuti alle mani al termine dell'ennesima lite. La 69enne avrebbe allora colpito il compagno utilizzando un coltello da cucina, con due fendenti alla schiena e uno al torace, che gli avrebbero addirittura perforato i polmoni. Ad aggravare la sua situazione il fatto di non aver allertato subito il 112, ma di aver aspettato qualche ora prima di chiamare i soccorsi.

Le indagini dei carabinieri

All'arrivo dell'ambulanza e delle forze dell'ordine, la 69enne aveva riferito di un semplice incidente domestico: il compagno, a detta sua, sarebbe infatti caduto dalle scale. Ma gli accertamenti dei carabinieri avevano poi rapidamente smentito la sua versione: in casa vennero infatti trovati degli indumenti sporchi di sangue.

A pochi giorni dall'accaduto la donna venne anche arrestata: a un anno e due mesi dall'episodio ora è arrivata anche la condanna. La 69enne era già nota alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, per maltrattamenti: nel frattempo ha già risarcito il compagno ferito in casa.