Cade nel dirupo, ferite e paura la paralizzano: la mucca si fa un 'giro' in elicottero

È scivolata, finendo in una scarpata dopo un un 'volo' di diversi metri. Paralizzata dalla paura non è più riuscita a risalire: si sarebbe rannicchiata su sé stessa in attesa che qualcuno la salvasse. Considerata la sua mole avrebbe potuto farsi molto male. Tutto sommato invece è andata bene alla mucca, protagonista dell'incidente, che è stata recuperata dai vigili del fuoco e poi affidata alle cure dei veterinari.

Salvataggio 'volante'

Tutto è accaduto domenica ad Artogne. Le operazioni di recupero non sono state affatto semplici: sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco (di Agnosine e Darfo) e da Venezia è stato pure inviato l'elicottero attrezzato per eseguire questo tipo di operazioni. L'animale è stato raggiunto dai pompieri che sono scesi a piedi nel dirupo: una volta calmato, è stato sistemato all'interno di una rete. Imbragata la mucca, dall'elicottero è stata calata una fune: l'animale è stato quindi sollevato ed è rimasto a mezz'aria per alcuni istanti, il tempo necessario per raggiungere la cima della scarpata.