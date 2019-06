Arrestati per 20kg di eroina nell'auto, ma si trattava di caffeina mista a paracetamolo

Seppur si tratti chiaramente di un mix preparato per il "taglio" dell'eroina, il suo possesso è perfettamente legale, dunque non perseguibile. Dopo due notti in cella una coppia di albanesi di 40 e 49 anni è stata scarcerata.

I fatti. Nei giorni scorsi i due immigrati sono stati fermati mentre a bordo della loro auto trasportavano ben 20 chilogrammi di polvere "sospetta", che sembrava in tutto e per tutto eroina. Arrestati, i due sono stati portati in carcere, e nel frattempo sono state effettuate le analisi sulla sostanza sequestrata.

Dopo un paio di giorni la sorpresa: la polvere non era nient'altro che banale caffeina mista a paracetamolo, analgesico ed antipiretico (la famosa "Tachipirina®"). Certo non è normale che una persona viaggi con 20 chilogrammi di queste sostanze in auto, ma per la legge non c'è alcuna violazione. Per i due è arrivata la scarcerazione.