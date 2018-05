Carabinieri in municipio: segretaria comunale arrestata per concussione

Blitz in Municipio, arrestata la segretaria comunale: la dottoressa Dora Cicalese, che svolge servizio a Concesio, Caino, Castegnato e Lodrino (e presto avrebbe cominciato anche a San Zeno) è stata prelevata dai carabinieri proprio a Concesio, e trasferita agli arresti domiciliari. L’indagine è coordinata dal pm Ambrogio Cassiani: la donna è accusata di concussione.

E’ attesa nelle prossime ore l’eventuale convalida dell’arresto. Cicalese avrebbe ritardato l’iscrizione di alcuni nomi nel registro dei protesti in cambio di piccole somme di denaro. Somme davvero irrisorie, se paragonate allo stipendio di un segretario comunale.

La donna avrebbe accettato “mance” da 20 a 100 euro, fino a un totale di poco più di un migliaio: l’atto della concussione si sarebbe verificato in tutto 19 volte. A quanto pare l’illecito sarebbe stato segnalato da un’associazione del paese.

Funzionava più o meno così: quando le banche segnalavano l’insolvenza dei debitori, la segretaria – appunto, in cambio di denaro – avrebbe guadagnato tempo, invece di procedere immediatamente con il protesto. Al momento del blitz pare avesse appena incassato 30 euro in contanti. Tutti i Comuni in cui la donna lavora sono ovviamente estranei alla vicenda.