Una falsa parete per nascondere chili e chili di droga: arrestati due bresciani

Spacciatori professionisti nella rete dei carabinieri: i militari della compagnia di Chiari, con il supporto dei colleghi della locale stazione, del Nucleo radiomobile e delle stazioni di Dello e Ospitaletto, hanno arrestato due bresciani con il vizio dello spaccio, sequestrando nel contempo un'ingente quantità di droga per un valore “commerciale” di decine e decine di migliaia di euro.

Nel dettaglio, la doppia operazione ha permesso di recuperare tra Brandico e Travagliato – i luoghi degli arresti – oltre 14 chilogrammi di hashish, quasi 200 grammi di marijuana, quasi due etti di cocaina. La droga è stata sequestrata, i proprietari entrambi arrestati (con successiva e immediata convalida).

Si è trattato di due operazioni distinte, ma non si esclude che i due spacciatori fossero in qualche modo in contatto tra loro. In ordine cronologico i militari sono intervenuti prima a Travagliato, dove è stato arrestato un 54enne: in casa nascondeva un vero market della droga, con l'immediata disponibilità di 40 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana e 20 grammi di cocaina. Non solo: tra stanze e cassetti sono stati recuperati anche 12mila euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

A Brandico è stato arrestato un 50enne che conduceva una doppia vita: incensurato e insospettabile, nella sua abitazione è stato trovato un importante terminale per lo spaccio di droga in provincia. Attraverso vari lavori edili aveva realizzato una falsa parete in cartongesso, dietro cui aveva nascosto la droga.

In questa piccola “stanza segreta” sono satti trovati più di 14 chilogrammi di hashish, 160 grammi di marijuana, un etto e mezzo di cocaina. La posizione dell'arrestato dovrà essere ancora approfondita per quanto riguarda invece il ritrovamento di alcune armi, per cui al momento non vi sono ulteriori dettagli.