Droga per la disco nascosta in cassaforte: fidanzatini in manette

Scorrendo su Facebook sono decine e decine le fotografie che li ritraggono insieme, sempre insieme, in ogni situazione: uniti nella vita e nello spaccio, sono stati arrestati i due giovani fidanzatini che a detta degli inquirenti rifornivano in particolare di ketamina gli ambienti dei rave, delle feste e dei locali del Padovano.

Hanno entrambi poco più di 20 anni, ora sono accusati di spaccio: Alessandro Rattini e la fidanzata Debora Barnabà, originaria di Bari ma che per tanti anni ha abitato a Carpenedolo, prima di trasferirsi a Padova con il fidanzato. Sono stati beccati dai militari in flagranza di reato, mentre cedevano della ketamina a un gruppo di ragazzi diretti in discoteca.

La loro “piazza” di spaccio più diffusa era a Castelfranco Veneto: qui i carabinieri li tenevano d'occhio da tempo, qui i militari li hanno arrestati. Dalla successiva perquisizione domiciliare (abitano in zona Arcella, a Padova città) sono stati acquisiti ulteriori elementi probatori sulla loro attività illecita.