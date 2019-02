"Non voglio il preservativo", poi violenta la prostituta: chiesti 5 anni per un noto gallerista

È approdata in tribunale la vicenda che vede un noto gallerista cremonese, ma di origini iraniane, accusato di rapina e di violenza sessuale ai danni di una prostituta. A incastrare Arman Golapyan - questo il nome del mercante d'arte - il racconto della giovane donna, adescata lungo via Mandolossa a Brescia.

La violenza

I fatti risalgono allo scorso luglio. Secondo quanto raccontato dalla donna, il mercante d'arte, dopo averla fatta salire in auto, avrebbe abusato di lei, costringendola a consumare un rapporto non protetto. Poi l'avrebbe minacciata ripetutamente, sottraendole il cellulare e impedendole di uscire dall'auto. La vittima, per paura del gallerista, aveva atteso diversi giorni, pare una decina, prima di sporgere denuncia.

L'arresto

Le manette per Golapyan sono scattate a settembre: a eseguire la misura cautelare sono stati gli agenti della Polizia Locale di Brescia, che lo hanno condotto in carcere a Canton Mombello. Trascorso un breve periodo in cella ha passato alcuni mesi ai domiciliari poi i giudici gli hanno concesso l'obbligo di dimora.

Il processo

Nel corso della prima udienza il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 5 anni e 4 mesi reclusione. Il gallerista continua a proclamarsi innocente: "Quel rapporto era consenziente" ha ribadito più volte, spiegando anche che la sua auto non era dotata di un sistema automatico di bloccaggio delle porte, e quindi la donna avrebbe potuto scendere. La sentenza è attesa per il prossimo 28 febbraio.

I precedenti

Non è la prima volta che Golapyan finisce nei guai: nel 2011 la guardia di finanza di Milano lo aveva arrestato con l’accusa di bancarotta fraudolenta aggravata per un valore di circa 27 milioni di euro.All'epoca, aveva nascosto in casa un quadro di Rubens - 'Venere e Adone' - del valore di 25 milioni di euro e una tela di Guido Reni: ‘Giuseppe che trattiene la moglie di Putifarre’.