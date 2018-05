Sorpresa dalla piena del fiume: i vigili del fuoco per salvare una ragazza

ALTO GARDA. Una ragazza è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco, dopo essere stata sorpresa da una piena mentre si trovava nel mezzo del fiume Sarca. Il salvataggio è avvenuto nella mattinata di ieri, 7 maggio, in un tratto del fiume vicino ad Arco.

Non si sa ancora cosa ci facesse la ragazza in mezzo al fiume. Di certo c’è che si è trovata impossibilitata a tornare a riva, a causa del rilascio improvviso di acqua da parte di un bacino a monte.



Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei corpi di Riva del Garda e di Trento, oltre ai Vigili del Fuoco di Arco. La vicenda si è conclusa senza conseguenze per la giovane, solamente tanta paura.



Fonte: Trentotoday.it