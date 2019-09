Grosso ramo cade in mezzo alla strada: caos traffico sulla Provinciale

Un grosso ramo di un castagno secolare è precipitato sulla carreggiata. È accaduto sulla strada Provinciale 48 del monte Velo, ad Arco, verso le 12 di domenica, mandando in tilt il traffico veicolare. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco di Arco e un geologo.

Come riferiscono i pompieri, all'inizio si temeva che la caduta dell'albero fosse dovuta a uno smottamento ma le verifiche - effettuate con il geologo - hanno dimostrato il contrario: il castagno era pericolante solo perché molto vecchio.

I vigili del fuoco hanno lavorato per circa tre ore mettendo in sicurezza tutta l'area. La Provinciale, chiusa al traffico per consentire l'intervento, è stata poi resa nuovamente accessibile.

Fonte: Trentotoday.it