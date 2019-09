Incendio al monastero: i Vigili del Fuoco salvano una cucciolata di gattini

Alto Garda. Una grande colonna di fumo, visibile anche da molto lontano, ha messo in allarme i residenti di Arco, che l'hanno vista alzarsi dai giardini del Monastero delle Monache Serve di Maria, in pieno centro storico.

Fortunatamente, come comunicano i Vigili del Fuoco viste le numerose chiamate per segnalare l'incendio, si è trattato di un rogo di sterpaglie sviluppatosi all'interno del parco su un'area di circa 600 metri quadrati. Il fumo sprigionatosi faceva quindi pensare ad un incendio di proporzioni ben più grandi. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco, che hanno anche tratto in salvo una cucciolata di gattini che aveva trovato rifugio sotto una catasta di legna.

Fonte: Trentotoday.it