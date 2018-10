Tragedia all'alba: va a caccia di lepri, si accascia a terra e muore

Non ci sono dubbi sulla morte del pensionato di 78 anni Arcangelo Giudici: si è sentito male durante una battuta di caccia alla lepre. Gli accertamenti medici hanno confermato il decesso per cause naturali, dovuto a un malore: la magistratura ha dunque già dato il via libera alla sepoltura della salma. Abitava a Sarnico, sul lago d'Iseo: i funerali saranno celebrati martedì pomeriggio nella chiesa di San Rocco. Lascia il figlio Giovanni.

Il triste destino di Giudici si è consumato domenica mattina quando il sole era appena sorto. Ancora prima dell'alba si era trovato con altri due amici cacciatori, per una battuta alla lepre nelle zone di Foresto Sparso e Adrara San Martino. Quando i tre si sono separati, ma armati di ricetrasmittenti, si sono lasciati in località Dosso dell'Era.

E' passata circa una mezz'ora quando i due amici hanno cominciato a preoccuparsi, non riuscendo più a contattare Giudici: nessun segnale dalla ricetrasmittente. Hanno così abbandonato i fucili e sono andati a cercarlo: l'hanno trovato steso a terra, privo di senso e che ancora imbracciava la doppietta.

Non è sparato nessun colpo, non è stato un incidente: i medici intervenuti poco dopo hanno confermato la morte naturale, dovuta appunto a un malore. Inutili i tentativi di rianimarlo: sul posto ambulanza e automedica, ma non c'è stato niente da fare. Un fulmine a ciel sereno: Giudici negli ultimi tempi era sempre stato bene.