La terra trema: scossa di terremoto percepita dalla popolazione

Un sisma di magnitudo di 2.3 è stato registrato dall'INGV alle 8.03 di domenica mattina, con epicentro nel comune di Aprica (SO). Fortunatamente, si è trattato di una scossa di lieve entità e pertanto non si segnalano danni a cose o persone, nonostante siano centinaia le persone che - anche in Valcamonica - abbiano percepito le terra tremare.

Questi i Comuni della nostra provincia interessati dal sisma (in un arco di 20 km): Corteno Golgi, Paisco Loveno, Malonno, Berzo Demo, Lozio, Sellero, Cedegolo, Borno, Ono San Pietro, Capo di Ponte, Edolo, Ossimo, Cerveno, Sonico e Cevo.