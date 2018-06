Appalti pilotati e mazzette da 75mila euro: in manette sindaco e imprenditori

Una “mazzetta” da 75mila euro per garantirsi affidamenti diretti per quasi 5 milioni di euro: questo quanto è stato smascherato dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri di Bergamo nell'ambito dell'inchiesta su tangenti, appalti truccati e corruzione che ha portato in carcere Giuseppe Berera, ex sindaco del Comune bergamasco di Foppolo.

In manette ci è finito anche un noto imprenditore bresciano, di Gardone Valtrompia, proprio lui che avrebbe versato i 75mila euro poi incassati dall'allora sindaco: si tratta di Sergio Lima, 59 anni, titolare di aziende e società specializzate nella “produzione” e l'erogazione di servizi per lo sci e gli sport invernali.

Secondo quando ricostruito dalle indagini, coordinate dal sostituto procuratore Gianluigi Dettori, l'ex sindaco Berera (che all'epoca era anche amministratore della Brembo Super Ski) avrebbe appunto ricevuto delle tangenti da Lima, utilizzando un conto corrente austriaco messo a disposizione da un altro imprenditore residente a Bergamo, anche lui arrestato.