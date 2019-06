Passo Gavia riaperto, tra muri di neve e la strada che sembra un fiume

Il Passo Gavia è stato riaperto venerdì 14 giugno, con buona pace di chi voleva farci passare la tappa, già programmata e poi saltata, del Giro d'Italia. Frese e spazzaneve hanno lavorato incessantemente per aprire un passaggio tra due muri di ghiaccio alti anche più di dieci metri. Il sole ed il caldo hanno fatto il resto, sciogliendo poco a poco la neve, che ha finito per allagare alcuni tratti di strada.

La foto del ciclista immerso in questo paesaggio da banchisa polare ha fatto il giro del web. In comune tra la Provincia di Brescia e quella di Sondrio, da venerdì mattina la strada che conduce al passo del Gavia è a tutti gli effetti transitabile su entrambi i versanti.

“Dopo le difficoltà causate dalle precipitazioni nevose dello scorso mese di maggio - ha dichiarato il presidente della provincia di Sondrio Elio Moretti - finalmente siamo riusciti a terminare gli interventi per la riapertura della strada provinciale. Tante le energie impiegate per giungere alla riapertura del passo. Le condizioni meteo della tarda primavera sono state eccezionali e hanno reso più complesse le operazioni di apertura per ragioni di sicurezza.”



