Un sorriso per i bimbi malati di tumore: Antonio Conte in visita al Civile

Abbracci, autografi e sorrisi. Questi gli ingredienti della mattinata speciale vissuta dai piccoli pazienti del reparto di oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civile di Brescia. A visitare le loro stanze, insieme a chi quotidianamente si prende cura di loro, due ospiti inattesi e davvero speciali: l'allenatore dell'Inter Antonio Conte e Lele Oriali, team manager della Nazionale e first team techinical manager del club Neroazzurro.

La visita a sorpresa martedì mattina, a poche ore dal match contro le rondinelle che si giocherà alle 21 allo stadio Rigamonti. Un bellissimo e graditissimo regalo per i bimbi che quotidianamente lottano per sconfiggere un nemico subdolo come il cancro. Ma anche per il personale del reparto, diretto dal dottor Fulvio Porta, e per la dirigenza dell'ospedale cittadino che non ha mancato di ringraziare pubblicamente l'ex ct della Nazionale e l'attuale manager degli Azzurri. La fotografia di rito scattata con Conte e Oriali è presto diventata virale su Facebook.