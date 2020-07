Immersione con gli amici, poi si sente male: morto papà bresciano

Un'altra vittima bresciana in questa estate già colma di tragedie: è Antonello Peruzzo, 55 anni di Rodengo Saiano, l'uomo che ha perso la vita domenica pomeriggio a Camogli, in Liguria, appena a largo dalle rive di San Fruttuoso di Capodimonte, località celebre per le immersioni che attira appassionati da tutta Italia.

Come lo era Antonello, classe 1964 e originario di Brescia, quartiere Don Bosco, dove è nato e cresciuto: da tanti anni era un subacqueo appassionato ed esperto, con tanto di brevetti, ma sono state proprio le immersioni a tradirlo. Non è chiaro il motivo del decesso, e per questo la magistratura ne ha disposto l'autopsia.

Disposta l'autopsia

La salma riposa all'ospedale San Martino di Genova: entro il fine settimana probabilmente tornerà a Brescia dove saranno celebrati i funerali. Era in acqua insieme a un gruppo di amici della provincia di Bergamo con cui condivideva la passione per le immersioni. Si sarebbe sentito male all'improvviso: chi era con lui ha raccontato di averlo visto immobile che già veniva trascinato verso l'alto dalla corrente.

E' stato rianimato a lungo, ma era già in un profondo stato d'incoscienza: purtroppo il suo cuore non ha più ricominciato a battere. Sono diverse le ipotesi al vaglio degli inquirenti: una morte naturale, dovuta a un'embolia o a un malore, oppure un malfunzionamento della bombola. La notizia si è diffusa rapidamente anche a Brescia.

Il ricordo di chi lo conosceva

In tanti i messaggi di cordoglio anche tra i vecchi amici del quartiere, dalla zona nota come Bottonaga. Dopo aver lavorato tanti anni in città, Peruzzo proseguiva la sua attività di elettricista, specialista in allarmi, anche a Rodengo. Lo piangono la compagna Caterina e la piccola Martina, di appena 9 anni.