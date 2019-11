In cattedra per quasi 30 anni: l'abbraccio del paese alla professoressa Marchini

Ha lottato con il cancro per più di un anno e mezzo, senza mai arrendersi: fino a poche settimane fa ancora si presentava in classe per fare lezione, alle scuole medie di Orzinuovi dove era professoressa di matematica.

Tutto il paese si stringe al cordoglio dei familiari per la scomparsa di Anna Marchini, morta sabato mattina a soli 58 anni: la piangono il marito Tarcisio, anche lui professore – insegnava italiano al liceo – e i figli Chiara, Andrea e Matteo, la madre Francesca, i fratelli Fabio e Alberto.

I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio, alle 14.30 nella chiesa parrocchiale. Marchini ha lasciato un ricordo indelebile nel cuore di centinaia di studenti, dei colleghi e dei dirigenti scolastici con cui ha collaborato, in quasi trent'anni di carriera.