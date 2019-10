Litiga con i genitori, esce di casa e scompare nel nulla: "Ti prego Anna, torna a casa"

Di lei non si hanno notizie ormai da tre giorni: della sua scomparsa se ne sta occupando anche “Chi l'ha visto”. Si chiama Anna Cancarini, 19 anni, di Provaglio d'Iseo: lunedì intorno alle 13 si sarebbe allontanata da casa, dopo aver riempito un borsone con alcuni effetti personali, la conseguenza di una severa discussione con i genitori (con cui abita) avvenuta il giorno prima.

Si sarebbe diretta verso il Parco dei Giusti: i genitori, fa sapere Chi l'ha visto, avrebbero pensato a un allontanamento soltanto momentaneo. Ma così non è stato almeno per ora: di Anna non si è saputo più nulla. Se n'è andata di casa che indossava una giacca sportiva nera, una sciarpa grigia, ai piedi scarpe da ginnastica nere, leggins neri con strass alle caviglie, un borsone marrone, un beauty blu a tracolla.

Le ricerche coordinate dai carabinieri

Avrebbe portato con sé i documenti, ma non il suo telefono cellulare. La scomparsa è già stata denunciata anche ai carabinieri: sulle ricerche è già attivo un coordinamento tra le stazioni di Chiari e Iseo, oltre che con le altre forze dell'ordine (Polizia locale e Vigili del Fuoco) e associazioni del territorio come la Protezione civile.

Di Anna, come detto, si è parlato anche a Chi l'ha visto, la celebre trasmissione sulle persone scomparse in onda su Rai Tre. “Ti prego Anna torna a casa – hanno detto in diretta i genitori – Non ce l'abbiamo con te, non devi avere paura. Tra pochi giorni sarà il tuo compleanno, vorremmo stare con te. Ti vogliamo bene”. Altra informazione utile per le ricerche: Anna parla fluentemente il russo.