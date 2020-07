Stroncata in poco tempo da un brutto male, morta storica negoziante

Un sorriso gentile, che tutti in paese ricordano, e che ora si è spento per sempre. Quinzano d'Oglio piange Anna Barbieri, storica proprietaria della cartoleria situata nel centro del paese. Se n'è andata nella notte tra domenica e lunedì, nel suo letto: stroncata in poco tempo da un brutto male contro cui ha lottato ma che alla fine se l'è portata via, a soli 55 anni.

Per tutti era 'Anna de Il Papiro' , questo il nome dell'attività che gestiva. Una negoziante cordiale e gentile: "Accoglieva i suoi clienti sempre con il sorriso e la sua simpatia", scrivono i quinzanesi su Facebook. E sono centinaia i messaggi di cordoglio e i ricordi affidati in queste ore ai social. "Anna ci ha lasciato all'improvviso, senza soffrire, andandosene nel suo letto, il Papiro non sarà mai più lo stesso." si legge ancora su Facebook.

Originaria di Quinzano, dove appunto ha sede la cartoleria che lei gestiva, viveva a Bassano Bresciano con il marito e la figlia. Decine di persone sono attese per il funerale, che sarà celebrato mercoledì mattina (alle 10) nella chiesa parrocchiale di Bassano.