Anna manca da casa da alcuni giorni: l'appello della madre

Chi ha visto qualcosa, chi ha sentito qualcosa, chi l'ha vista negli ultimissimi giorni, è pregato di mettersi in contatto con la madre Albarosa o i carabinieri. Anna Apollonio, giovane residente a Gazzane, frazione di Roè Volciano, in Valle Sabbia, manca da casa da alcuni giorni e la madre è preoccupata. Al momento non si sa se si tratta di allontanamento volontario o altro.

L'appello lanciato ai suoi parenti, amici e conoscenti, sta facendo il giro del web. Il numero da contattare nel caso si abbiano notizie di Anna è il 338-5912956.