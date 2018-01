Faccia a faccia con i ladri nel suo negozio, riesce a metterli in fuga

Ladri di Capodanno messi in fuga dal proprietario del negozio: è successo ad Angolo Terme la notte del 31 dicembre, in una nota bottega di alimentari che si trova proprio in pieno centro al paese. I banditi hanno fatto irruzione intorno alle 3, ma hanno fatto un po' troppo rumore: il titolare (che abita di fianco) si è svegliato ed è corso a vedere cosa stava succedendo.

Una volta entrato nel suo negozio, si è trovato di fronte i due ladri: un faccia a faccia per fortuna durato poche decine di secondi, e senza gravi conseguenze. Attimi in cui però il padrone di “casa” ha mostrato un grande coraggio, appunto facendo scappare i ladri.

Sembra che i due rapinatori si siano dati alla fuga riuscendo comunque ad arraffare il registratore di cassa, che però era stato in gran parte svuotato: pare contenesse infatti solo poche decine di euro. I malviventi se la sono data a gambe a bordo di un'auto parcheggiata poco lontano, forse con un terzo complice che li aspettava.

Il titolare del negozio ha immediatamente allertato i carabinieri: indagini lampo dei militari, che già la mattina successiva sono riusciti a recuperare l'auto utilizzata per la fuga, abbandonata sul ciglio della strada che dal paese porta verso il lago Moro. Dei ladri per il momento nessuna traccia.