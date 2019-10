Precipita in un canalone, ragazzo muore davanti agli occhi dell'amico

Tragedia sulle montagne bresciane: un ragazzo di 22 anni è precipitato in un canalone nella zona del Monte Pora ad Angolo Terme. Un volo di 150 metri che, purtroppo, non ha lasciato scampo al giovane, di casa in Val Camonica.

Il dramma si è consumato nella tarda mattina di mercoledì. A dare l'allarme è stato un amico del 22enne: erano usciti insieme per una battuta di caccia, poi la tragica caduta.

Da Brescia si è alzato in volo l’elicottero, con a bordo un medico e un tecnico del soccorso alpino lombardo, ma per il 22enne non c'era ormai più nulla da fare.