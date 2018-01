Coppia ubriaca in auto: lui guida, lei ‘allunga’ 50 euro ai carabinieri

Alla denuncia per guida in stato di ebbrezza si è aggiunta quella di tentata corruzione: giornata da dimenticare per una coppia residente in Val Camonica, fermata in auto lungo la Provinciale che da Angolo Terme porta ad Anfurro.

Al volante (ubriaco) un 55enne residente in zona. Dopo esser stato sottoposto all’alcol test, i carabinieri gli hanno ritirato la patente. A quel punto è intervenuta la donna, una 50enne ucraina anche lei piuttosto avvinazzata. Si è avvicinata ai militari e ha estratto 50 euro dalla borsetta: “Vi prego, chiudete un occhio e lasciateci andare”.

La trovata non si è conclusa proprio benissimo. La 50enne è finita in stato di fermo per tentata corruzione e ora dovrà rispondere delle sue azioni davanti a un giudice.