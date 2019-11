Frana in giardino dopo i temporali: 7 famiglie evacuate, in 15 senza casa

L’incubo maltempo perseguita Angolo Terme: il Comune della Val Camonica, già duramente colpito dalla tempesta dello scorso 12 agosto, è stato messo alla prova dalle abbondanti precipitazioni del fine settimana. La situazione più critica si è verificata in località Terzano: sette famiglie sono state costrette a lasciare le loro abitazioni a causa di uno smottamento.

L’allarme è scattato domenica sera ed è stato lanciato da un residente: la sua abitazione era infatti rimasta senza metano, così è uscito in giardino per capire cosa stesse accadendo. Immediatamente si è accorto della voragine che si era creata nel prato, provocando la rottura di un tubo del gas.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i volontari della protezione civile, i carabinieri e il sindaco: vista la gravità della situazione - il prato era scivolato a valle per diversi di metri - è immediatamente scattata la chiusura della strada comunale che porta alla frazione e pure l’evacuazione di tre abitazioni confinanti. Sette famiglie, per un totale di 15 persone, sono state costrette a passare la notte altrove. L’allarme non è ancora rientrato, purtroppo: prima di rientrare in casa dovranno attendere il completamento dei lavori di risanamento del muro di cinta dell'abitazione dov’è avvenuto lo smottamento.