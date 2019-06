Auto contro pullman in galleria: chi era la vittima

A distanza di poche ore dallo schianto verificato all'alba di oggi, sono state rese note le generalità della vittima. Angelo Mazzotta, 21 anni, residente a Rezzato: questo il nome del giovanissimo rimasto fatalmente ucciso nello scontro della sua Alfa GT con la parte anteriore sinistra di un pullman che proveniva dall'opposto senso di marcia.

Originario di Avola, in provincia di Siracusa, Angelo viveva a Rezzato con la madre Marilù e la sorella Silvia. Il giovane - aveva compiuto 21 anni il 20 marzo - lavorava come barman in un locale della Franciacorta.