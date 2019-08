Ha fatto la storia della piazza: morta Angela Savoldi, la Teresa del Bar Loggia

Se n’è andata all’improvviso, mercoledì mattina: aveva 91 anni Angela Savoldi, ma che tutti conoscevano come Teresa. Nota barista e ristoratrice, per decenni ha accolto clienti e avventori nei suoi due locali di Montichiari. Una vita dietro al bancone, un ricordo ancora vivo nella memoria di tanti.

I funerali saranno celebrati venerdì pomeriggio, alle 16.15 in Duomo. Abitava ancora in pieno centro al paese, in Via Felice Cavallotti. In tanti ancora la salutavano. Spesso se ne stava seduta appena fuori dalla porta. Aveva gestito prima il ristorante pizzeria Al Cervo e poi il Bar Loggia.

Tanti ricordi anche su Facebook

Su Facebook una pioggia di ricordi. “Io come molti altri le ho sorriso per l’ultima volta, sabato sera - scrive Marzia - Se ne stava seduta fuori dalla porta, il bicchiere d’acqua sul tavolino: sembrava contenta di vedere la sua Montichiari piena di gente, per la notte bianca. Ho pensato in quel momento che doveva essere bello invecchiare così: con la musica, la voce, gli odori della tua città nel cuore, la bellezza del Duomo negli occhi. Ciao Teresa”.